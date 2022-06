PlayStation Plus: il nuovo bonus gratis per gli abbonati di giugno è per un battle royale

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato da parte di Sony il prossimo bonus gratuito che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare a giugno 2022.

Dopo aver distribuito senza costi aggiuntivi un pacchetto contenente materiali per il potenziamento dei personaggi di Genshin Impact, il colosso dell'industria videoludica annuncia un altro bundle dedicato ad un free to play. Per celebrare l'arrivo della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3, Epic Games pubblicherà sul PlayStation Store un ricco pacchetto per gli abbonati a PlayStation Plus contenente una skin esclusiva.

Chiunque riscatterà il contenuto, infatti, potrà accedere gratuitamente alla skin intitolata "Blizzard Bomber Outfit" e al relativo dorso decorativo. Va precisato che entrambi gli elementi cosmetici non saranno legati alla console e chiunque dovesse riscattarli su un account sul quale è abilitato il cross-save, potrà poi sfoggiarli anche sulle altre piattaforme (Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Android, PC e Nintendo Switch). Al momento non si conosce la data d'uscita del pacchetto, ma è probabile che il suo arrivo sia previsto con l'aggiornamento settimanale del PlayStation Store, solitamente fissato al martedì.

Avete già dato un'occhiata ai nuovi giochi gratis PS4 e PS5 per gli abbonati di giugno a PS Plus?