PlayStation Plus: nuovo bonus gratis per gli abbonati PS5 e PS4, ecco di cosa si tratta

Dopo quello dedicato a FIFA 22 Ultimate Team, PlayStation Plus regala un nuovo regalo bonus a tutti gli abbonati al servizio. I contenuti extra faranno felici i giocatori di un titolo free-to-play estremamente popolare.

Stiamo parlando di Genshin Impact, il celebre gacha game di MiHoYo, che proprio oggi si è finalmente aggiornato all'update 2.7, precedentemente rimandato dagli sviluppatori cinesi. Come specificano le pagine ufficiali Sony, il bonus aggiuntivo che offre PlayStation Plus sarà disponibile per il download gratuito da oggi fino al 26 giugno e include i seguenti contenuti in-game:

Hero's Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

Il team di Genshin Impact rende disponibile altri premi extra che potrete riscattare senza sborsare un centesimo: tutti i giocatori hanno diritto a 600 Primogems gratis per il down dei server necessario per il rollout dell'aggiornamento 2.7, oltre a Mora ×5,000, Lotus Head ×12 e Matsutake ×12. Ricordiamo che il gioco ha accolto l'arrivo dei nuovi personaggi Yelan (Hydro, 5 stelle ) e "Mender of Tribulations" Kuki Shinobu (Electro, 4 stelle), insieme a nuovi eventi, quest, equipaggiamenti e altro ancora. Nonostante le corpose novità giunte con questa ultima patch, MiHoYo continua imperterrita a lavorare sul free-to-play, ed ha già programmato la data di pubblicazione dell'update 2.8.