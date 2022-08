PlayStation Plus: il nuovo bonus gratis di agosto è per un battle royale appena uscito

In maniera del tutto inaspettata, il PlayStation Store ha accolto nella sezione dedicata alle ricompense gratuite per gli abbonati a PlayStation Plus un nuovo pacchetto.

Il pacchetto in questione è per Rumbleverse, il folle e colorato battle royale free to play che è approdato proprio qualche giorno fa su PC (in esclusiva su Epic Games Store), Xbox e PlayStation. Grazie a questa iniziativa, gli utenti Sony possono accaparrarsi un esclusivo DLC contenente un bel po' di oggetti per la personalizzazione dei lottatori.

Ecco di seguito l'elenco dei contenuti del pacchetto:

L'esclusivo set da pugile potenziato

Cuffie da boxe

Guanti da boxe

Canottiera da boxe

Pantaloncini da boxe

Stivaletti da boxe

Sfondo e bordo unici per la Scheda dei titoli

Un booster Fama per 120 minuti di gioco

Questo è invece il link utile per aggiungere il DLC alla raccolta sullo store digitale targato Sony:

Va precisato che il contenuto è disponibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, dal momento che le ricompense sono riscattabili dagli utenti Essential e tier successivi, ovvero Premium ed Extra. Prima che corriate a riscattare il DLC, vi ricordiamo che i giochi gratis per gli utenti PS Plus Extra e Premium di agosto sono già disponibili.