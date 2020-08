PlayStation Plus: bonus gratis ad agosto, da PES 2019 a Apex Legends

Sony continua a regalare contenuti bonus agli abbonati PlayStation Plus e in tal senso il mese di agosto è stato molto ricco grazie all'arrivo di nuovi pacchetti per giochi popolari come Apex Legends, Warface e Hyper Scape.

Nel momento in cui scriviamo gli abbonati PS Plus possono riscattare il Kronos Red Pack per The Darwin Project (include Ascia Rossa e Arco Rosso), il nuovo Play Pack per Apex Legends (include 2 skin, 2 skin arma e 2 banner), il pacchetto Scorza Dura per Warface, il Bonus Pack per 3on3 FreeStyle (4.999 FS Coin, Skill Training Item, Coin Buff Ball e cinque XP Drink), il pacchetto Fulmine per Hyper Scape (dona accesso alla campionessa Cruze Fulmine e lo stile arma Komodo Fulmine), Pacchetto di rifornimento PlayStation Plus per World of Tanks, il pacchetto Attenti alla Testa per Dauntless, il pacchetto Difensore Divino di Skyforge con tre giorni di Abbonamento Premium, Armatura dell’Unità e Elmo dell’Unità e infine il bonus mensile per Pro Evolution Soccer 2019.

Tutti i DLC elencati qui sopra potranno essere riscattati fino alla fine di agosto ma non è escluso che Sony possa prolungare la loro permanenza sul PlayStation Store, per effettuare il download è necessario essere abbonati al servizio PS Plus. Questa settimana verranno annunciati i giochi gratis PS4 di settembre per PlayStation Plus, quali titoli vi aspettate nella Instant Game Collection?