PlayStation Plus: nuovi bonus gratis ad agosto da scaricare su PS5 e PS4

Oltre ai giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021, questo mese gli abbonati possono scaricare anche due pacchetti bonus aggiuntivi per Call of Duty Black Ops Cold War e Apex Legends. Ma di cosa si tratta esattamente?

Apex Legends PlayStation Plus Play Pack

Un pacchetto gratis per i giocatori di Apex Legends che include due skin leggenda (Horizon e Pathfinder), due skin arma (Alternator e Triple Take) e due banner (Horizon e Pathfinder).

Call of Duty Black Ops Cold War Pacchetto Combattimento

Ben più ricco è il pacchetto PlayStation Plus per Call of Duty Black Ops Cold War gratis per festeggiare l'avvio della Stagione 5. Questo bundle include una Skin Operatore epica per Sebastian Vargas, Progetto epico per mitraglietta, Accessorio da polso epico, Emblema epico, Adesivo raro, Biglietto da visita leggendario e un Gettone PE doppi da 60 minuti.

Vi ricordiamo che fino a inizio settembre gli abbonati Plus possono scaricare gratis Hunter's Arena Legends, Tennis World Tour 2 e Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville. Su Everyeye.it trovate anche le previsioni sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021, i nuovi giochi PS4 e PS5 per gli abbonati al servizio premium di Sony verranno annunciati l'ultimo mercoledì di agosto e saranno poi disponibili per il download dal primo martedì del mese di settembre.