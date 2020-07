PlayStation Plus: bonus gratis per COD Warzone, Fortnite e Apex Legends

La sezione bonus PlayStation Plus presenta come noto DLC e pacchetti esclusivi per gli abbonati, non si parla spesso di questi contenuti ma noi abbiamo deciso di andare alla scoperta dei download più interessanti degli ultimi tempi, ancora disponibili per tutti gli iscritti al servizio.

Tra i tanti bonus gratis troviamo pacchetti per Call of Duty Warzone, Fortnite, World of Tanks, Apex Legends e Warface. Non si tratta di novità assolute e alcuni DLC sono stati pubblicati già da qualche settimana, tuttavia potete ancora scaricarli liberamente se siete abbonati a PS Plus.

Call of Duty Warzone Pacchetto Combattimento (Stagione 3)

Include una skin operatore epica per Wyatt, progetto leggendario per fucile tattico, progetto epico per pistola, coltello tattico epico, portafortuna arma epico, biglietto da visita animato epico, spray raro

e un gettone PE arma doppi per 60 minuti.

Apex Legends PlayStation Plus Play Pack

Questo pacchetto include 2 skin leggenda (Gibraltar e Crypto), 2 skin arma (R-301 e Mastiff) e 2 banner (Gibraltar e Crypto) per uno dei Battle Royale più amati degli ultimi tempi.

World of Tanks Rifornimento di argento PlayStation Plus

Un DLC per World of Tanks che offre 400.000 argento, 2 Op. Incremento Exp x3, 2 Op. Incremento Exp dell'equipaggio x4 e un voucher per bandiera.

Fortnite Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus

Include la nuova emote Ecco a Voi, il deltaplano Stratosfera e la scia Freccia Giù, per personalizzare il proprio avatar con stile.

Warface Pacchetto Galassia PS Plus

Questo pacchetto include quattro skin Galassia per le armi H&K USP, SAP6, H&K MP5A5 Custom e SAI GRY AR-15.