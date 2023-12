PlayStation Plus: il primo bonus gratis di dicembre 2023 è per un popolare FPS

In un recente post pubblicato sul bloc ufficiale, Sony ha svelato quale sarà la prima ricompensa gratis che gli abbonati a qualsiasi livello di PlayStation Plus potranno riscattare nel corso del mese di dicembre 2023.

Stiamo parlando del primo Combat Pack di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, che verrà pubblicato per celebrare l'arrivo della Stagione 1. Come avevamo ipotizzato poco prima del lancio dell'ultimo capitolo dello sparatutto, i pacchetti che verranno distribuiti al lancio di ogni stagione ci proporranno una versione esteticamente rinnovata di Lockpick, l'operatore esclusivo PlayStation. Si tratta quindi di un'operazione molto simile a quella vista lo scorso anno con Oni.

Stando a quanto dichiarato dal colosso nipponico sul sito ufficiale, il Combat Pack di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone non includerà solo una variante nera e arancione di Élodie 'Lockpick' Michaux, ma anche una serie di ricompense esclusive. All'interno del pacchetto troveremo anche il progetto per fucili da battaglia Fieri Curiosity, il progetto per fucili d'assalto Burning Michaux, il biglietto da visita The Tinker, l'adesivo Dante's Incendiary, l'emblema Light Your Order Fire e il ciondolo per armi Passion Igniter.

Tutti questi contenuti potranno essere riscattati da tutti gli abbonati a PlayStation Plus a partire dal prossimo 13 dicembre 2023.

Avete già dato un'occhiata ai giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential di dicembre 2023?