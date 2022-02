PlayStation Plus: ecco il primo bonus gratis di febbraio per PS4 e PS5

Dopo aver confermato il primo gioco PS5 gratis in arrivo a marzo per gli utenti PlayStation Plus, Sony ha pubblicato un nuovo pacchetto gratuito per tutti coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo al servizio.

Il bundle in questione è dedicato ad Apex Legends, il popolare battle royale che proprio qualche ora fa si è aggiornato con i contenuti della Stagione 12, la quale introduce un nuovo eroe e tante altre novità. Cogliendo l'occasione dell'arrivo della nuova season, Respawn Entertainment e Sony hanno deciso di fare un piccolo regalo agli abbonati a PS Plus, che possono riscattare senza costi aggiuntivi un piccolo bundle contenente skin e altri elementi cosmetici per la personalizzazione di armi, eroi e profilo pubblico.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del PlayStation Plus Play:

Coppia di skin per le leggende Valkyrie e Fuse

Mimetiche per le armi Bocek e Spitfire

Banner per le leggende Valkyrie e Fuse

Chiunque fosse interessato a riscattare il pacchetto, può farlo direttamente da console visitando la sezione dedicata ai contenuti per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, nella quale è possibile trovare anche un pannello con l'elenco completo dei contenuti aggiuntivi gratuiti. In alternativa, potete aggiungere l'oggetto alla raccolta anche dalla versione per browser del negozio digitale Sony.

Questo è il link per scaricare immediatamente il pacchetto di Apex Legends:

Una volta aggiunto l'oggetto alla raccolta, vi basterà avviare il battle royale di Electronic Arts per trovare tutti i suoi contenuti nell'inventario, pronti per essere equipaggiati. Se inoltre volete approfittare dell'evento dell'anniversario, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come sbloccare gratis Octane, Wattson, Valkyrie e 10 loot box.