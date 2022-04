PlayStation Plus: nuovi bonus gratis a maggio per PS4 e PS5

Oltre al bonus gratis PlayStation Plus di FIFA 22, gli abbonati al servizio premium di Sony possono scaricare anche a maggio una selezione di contenuti extra esclusivi, ecco tutti i bonus digitali disponibili ora su PlayStation Store e pronti per essere scaricati su PS4 e PS5.

Fino all'11 maggio è possibile scaricare il pacchetto PlayStation Plus di Genshin Impact che include Hero's Wit ×20, Mystic Enhancement Ore ×15, Mora ×50,000 e Fragile Resin ×2. Disponibile anche il pacchetto bonus gratis Rocket League con quattro oggetti estetici per la personalizzazione del proprio bolide: Ruote Clodhopper Plus, Turbo Onda virtuale Plus, Topper ROBO-Visor Plus e Adesivo Errore di scudo Plus.

Fino al 17 giugno è invece disponibile il Member Bonus PlayStation Plus di eFootball 2022, questo pacchetto gratis include 300 Monete eFootball da usare in-game e il Programma allenamento da 4000 ESP x23, oggetto da utilizzare per guadagnare Punti Esperienza. Scade invece il 30 aprile la disponibilità del Pacchetto Rifornimenti World of Tanks che include 400.000 argento, 5 kit di riparazione migliorati, 5 kit medici migliorati, 5 estintori migliorati.

Resta disponibile fino al primo luglio compreso il pacchetto bonus 50 biglietti per Yu-Gi-Oh Master Duel, infine ecco il Play Pack di Apex Legends con due skin leggenda (Valkyrie e Fuse), due skin arma (Bocek e Spitfire) e due banner (Valkyrie e Fuse).

Avete già dato una occhiata ai giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022? Questo mese c'è anche FIFA 22 in regalo per gli abbonati PS Plus.