PlayStation Plus: il primo bonus gratis di novembre 2022 è per un FPS gratis

Nemmeno a novembre 2022 mancano i bonus gratis per gli utenti iscritti a PlayStation Plus e, come da tradizione, è già possibile correre sullo store digitale Sony a riscattare il primo pacchetto.

Il DLC gratis per gli abbonati al servizio è per un battle royale gratis, dal momento che contiene una serie di oggetti che potranno essere sfoggiati nei frenetici match di Apex Legends. Il titolo Respawn Entertainment accoglie infatti l'ennesimo bundle con all'interno skin per personaggi ed armi esclusive per gli utenti PlayStation.

Il pacchetto Apex Legends PlayStation Plus Play Pack comprende gli oggetti nel seguente elenco:

Costume esclusivo per la Leggenda Valkyrie

Costume esclusivo per la Leggenda Loba

Mimetica per la mitragliatrice L-Star

Mimetica per l'arco Bocek

Banner di Valkyrie

Banner di Loba

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

In alternativa, potete effettuare il riscatto dell'oggetto tramite la sezione Vantaggi dei menu di PlayStation Plus dalla vostra PlayStation 4/PlayStation 5.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra gli oggetti facenti parte del pacchetto, vi ricordiamo che sono disponibili i giochi gratis di novembre 2022 per gli abbonati a PS Plus e sulle nostre pagine trovate i link per il download.