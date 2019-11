PlayStation Plus: bonus gratis a novembre per PES 2019, Apex Legends e Dead or Alive 6

A novembre gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare gratis una serie di pacchetti e contenuti bonus per giochi come Pro Evolution Soccer 2019, Apex Legends, Skyforge, Dead or Alive 6 e World of Warships Legends.

Apex Legends PlayStation Plus Play Pack

Include due skin leggendarie per Pathfinder e Bangalore, due skin armi (Spitfire e Triple Take) e due banner per Bangalore e Pathfinder.

World of Warships Legends Leggende Navali Mikasa

Contiene tre giorni di account Premium, una tonnellata di punti esperienza Capitano, nuove mimetiche, e un milione di crediti.

Skyforge: Esclusivo Oacchetto Regalo PlayStation Plus 3.0

Riscatta tre giorni di abbonamento premium e la variante di colore esclusiva per l'abito di classe Firestarter.

PES 2019 November PlayStation Plus Member Bonus

Bonus esclusivo da utilizzare in modalità myClub in Pro Evolution Soccer 2019 e PES 2019 Lite.

DOA6 Premium Tickets Set di 2 (in omaggio)

In regalo due biglietti Premium per Dead Or Alive 6 da utilizzare per sbloccare nuovi contenuti come costumi e altri oggetti.

3on3 FreeStyle 2019 PlayStation Plus Bonus Pack

Questo pacchetto contiene 4.999 monete d'oro, due pacchetti Gold Card, una moneta d'oro e punti cinque drink per l'aumento dei punti esperienza.