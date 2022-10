PlayStation Plus: ecco il primo bonus gratis di ottobre, è per un gioco di carte

Mentre c'è grande attesa per l'elenco dei giochi di ottobre 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, gli utenti che fanno parte del servizio Sony possono già riscattare la prima ricompensa gratuita del mese.

La ricompensa gratis in questione consiste in un pacchetto esclusivo per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, il gioco a base di carte collezionabili che si può scaricare su quasi tutte le piattaforme, dal momento che si tratta di un free to play. Il bundle in questione è l'ultimo di una lunga lista e, proprio come i suoi predecessori, include un totale di 50 biglietti che gli utenti possono utilizzare per acquistare pacchetti di carte all'interno del gioco.

Ecco di seguito il link utile per effettuare il riscatto sullo store digitale di Sony PlayStation:

Stando a quanto dichiarato dal colosso nipponico sullo store digitale, il pacchetto resterà a disposizione degli utenti fino al 1 gennaio 2023 alle ore 1:00 del fuso orario italiano, dopodiché verra rimosso e non sarà più possibile effettuare il riscatto.

Per chi non li avesse ancora sbloccati, sullo store potete trovare anche i pacchetti di Deathverse, eFootball 2023 e Rocket League per gli abbonati a PS Plus.