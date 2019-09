PlayStation Plus: bonus gratis per Path of Exile, World of Tanks e TERA

A settembre gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare non solo due giochi PS4 gratis e avere accesso a sconti esclusivi PS Plus ma anche ottenere a costo zero pacchetti extra per tre giochi: Path of Exile, World of Tanks e TERA.

Sul PlayStation Store hanno fatto recentemente la loro comparsa dei contenuti bonus per i titoli citati poco sopra, disponibili esclusivamente gli utenti con abbonamento PlayStation Plus attivo.

Path of Exile PlayStation Plus Bundle

Questo pacchetto contiene un teschio fantasma fiammeggiante e un animale domestico mistico.

World of Tanks

Ottieni questo pacchetto e prepara i tuoi carri per la battaglia, comandante! Disponibile gratis per gli utenti PlayStation Plus fino al 30 settembre 2019.

- 400.000 argento

- 2 Op. Incremento Exp x3

- 2 Op. Incremento Exp dell'equipaggio x4

- Voucher per bandiera

TERA Pacchetto Estate

Contiene una cavalcatura Temper brass wolf, un accessorio per la schiena Waverider Surfboard, una scatola di Accessori per Animali e un Blue Snapback Hat, più 14 giorni di tempo Élite.

Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Batman Arkham Knight e Darksiders 3 per tutto il mese di settembre, per quella che viene ricordata come una delle lineup mensili più ricche nella storia di PS Plus. Se siete iscritti, approfittate per ottenere i bonus extra, disponibili solamente per un periodo di tempo limitato.