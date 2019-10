PlayStation Plus: bonus gratis per PES 2019, Warface e Brawlhalla

A ottobre Sony regala nuovi contenuti esclusivi agli abbonati PlayStation Plus: oltre ai due giochi PS4 gratis del mese, gli iscritti al servizio possono ora scaricare anche pacchetti gratuiti per Brawlhalla, Warface, PES 2019 e Knights of Valour.

Come ogni mese gli abbonati dono di una serie di bonus per alcuni dei migliori giochi PlayStation 4, sono quattro i pacchetti gratis di ottobre 2019 con skin, armi e valuta virtuale, di seguito tutti i contenuti previsti:

Brawlhalla Bonus Pack 2

Dusk Legend Unlock, Raven Shaman Dusk Skin

Brynn Legend Unlock, Völsung Brynn Skin

Isaiah Legend Unlock, Section Zero Isaiah Skin

Warface Pacchetto Galassia

Include una serie di skin Galassia per le seguenti armi:

H&K USP

SAP6

H&K MP5A5 Custom

SAI GRY AR-15

PES 2019 Bonus di Ottobre

Puoi ottenere questo bonus nella modalità myClub sia in Pro Evolution Soccer 2019 che Pro Evolution Soccer 2019 Lite

Knights of Valour Zhang Fei's Classic Pack

Costume classico di Knights of Valour Zhang Fei

Electric Sorcery × 2: lancia un incantesimo di fulmine a schermo intero

Taoist Codex × 2: lancia un incantesimo di attacco di ghiaccio a schermo intero

Taoist Secrets × 2: lancia un incantesimo di attacco di fuoco a schermo intero

99.999 Silvers

Cosa ne pensate di questa selezione di contenuti extra per gli abbonati PlayStation Plus? I bonus sono disponibili fino alla fine del mese, approfittatene prima che sia troppo tardi!