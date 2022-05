PlayStation Plus: nuovo bonus gratis PS4 e PS5 a maggio

Da pochi giorni sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022 ma c'è una sorpresa perché gli abbonati possono ora riscattare anche un nuovo bonus disponibile per un periodo di tempo limitato su PS4 e PS5.

Questo mese Sony mette a disposizione il Pacchetto Combattimento Odissea per Call of Duty Warzone, come parte dei festeggiamenti per la Stagione 3 di COD Warzone e Call of Duty Vanguard. Ma cosa include esattamente come questo DLC bonus? Una serie di skin, progetti, emblemi e altri contenuti da utilizzare in-game, tra cui:

Skin Operatore leggendaria per Padmavati Balan, Progetto mitragliatrice leggera leggendaria, Progetto mitraglietta leggendaria, Emblema epico, Orologio epico, Portafortuna epico, Biglietto da visita epico e Gettone PE doppi da 60 minuti.

Potete scaricare il Pacchetto Combattimento Odissea gratis dal PlayStation Store, il DLC è compatibile con Call of Duty Warzone su PS4 e PS5. Con l'arrivo di PlayStation Plus Extra e Premium non sappiamo se i bonus mensili verranno mantenuti anche per gli abbonati Essentials o se ci saranno cambiamenti in merito, al momento Sony non ha comunicato nulla a riguardo ma sappiamo che gli iscritti con il piano base manterranno tutti i vantaggi attuali, non dovrebbero quindi esserci rischi di una rimozione di questi contenuti a partire da giugno 2022.