PlayStation Plus: bonus gratis PS4 e PS5 a ottobre disponibile ora per il download

In attesa che Sony annunci i nuovi giochi PlayStation Plus gratis (su Everyeye.it trovate le previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021) è ora disponibile un bonus gratis per tutti gli iscritti, un pacchetto extra per un titolo molto popolare del catalogo PS4 e PS5.

Si tratta del Pacchetto Combattimento per Call of Duty Black Ops Cold War, questo bundle gratis include numerosi contenuti extra tra cui un gettone PE doppi da 60 minuti, adesivo epico, biglietto da vista epico e un emblema epico, oltre ad una skin per Kwan Song.

Skin Operatore epica per Kwan Song

Progetto fucile tattico epico

Emblema epico

Accessorio da polso epico

Adesivo epico

Biglietto da visita epico

Gettone PE doppi da 60 minuti

Se siete abbonati a PlayStation Plus potete già scaricare gratis il bonus dal PlayStation Store, non sappiamo fino a quando resterà effettivamente disponibile anche se ipotizziamo che verrà rimosso non appena Call of Duty Vanguard arriverà sul mercato il prossimo 5 novembre.

Per saperne di più sulla lineup di questo mese vi rimandiamo al nostro speciale sui giochi PlayStation Plus di ottobre 2021, gli iscritti possono scaricare gratis tre nuovi giochi: Hell Let Loose (PS5), Mortal Kombat X (PS4) e PGA Tour 2K21 (PS4), gli ultimi due compatibili anche con PlayStation 5.