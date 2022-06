PlayStation Plus, nuovo bonus gratis: regalo calcistico per gli abbonati

Con i giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus a giugno ora disponibili su PlayStation Store, non mancano ulteriori soprese per gli utenti abbonati al servizio di casa Sony.

Il team del colosso videoludico ha infatti deciso di offrire in omaggio anche un contenuto bonus a tema calcistico. Nello specifico, gli abbonati a PlayStation Plus possono ora riscattare un pacchetto digitale dedicato a eFootball 2022. Nello specifico, quest'ultimo contiene i seguenti omaggi:

300 Monete eFootball , con le quali ingaggiare i giocatori in eFootball World e acquistare oggetti di gioco;

, con le quali ingaggiare i giocatori in eFootball World e acquistare oggetti di gioco; Programma allenamento da 4000 ESP x23, utile per far guadagnare punti esperienza e far salire di livello i propri giocatori;

Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina del PlayStation Store dalla quale è possibile usufruire dell'offerta e riscattare il bonus a tema eFootball 2022:

Ricordiamo che gli abbonati a PlayStation Plus potranno usufruire della promozione solamente per un periodo di tempo limitato, con il bonus che cesserà di essere disponibile a partire dal prossimo 2 agosto 2022, alle ore 04:00 del mattino.



Oltre a questo omaggio, gli abbonati a PlayStation Plus hanno la possibilità di riscattare anche un bonus gratuito dedicato a Fortnite: Battaglia Reale, con il quale riscattare una speciale skin esclusiva da sfoggiare all'interno del free to play.