PlayStation Plus: bonus gratis da scaricare a partire da oggi su PS4 e PS5

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021, nelle scorse ore è stato svelato anche un nuovo bonus gratis per tutti gli iscritti e dedicato ad un gioco nuovissimo: eFootball 2022.

Su PlayStation Store ha fatto la sua comparsa il misterioso pacchetto eFootball 2022 PlayStation Plus Member Bonus, gratis per gli abbonati PS Plus e disponibile per il download fino al 7 dicembre. Ma di cosa si tratta esattamente? In realtà non lo sappiamo dal momento che la descrizione è piuttosto vaga:

"Un bonus esclusivo per gli abbonati a PlayStation Plus. Questi bonus sono riscattabili e utilizzabili dopo l'aggiornamento previsto per metà novembre 2021."

Potrebbe trattarsi magari di un pacchetto di Monete eFootball (valuta virtuale del gioco) o un accordo al buio aggiuntivo, oppure di altri contenuti non ancora attivi in-game dal momento che il bonus potrà essere sbloccato solamente dopo l'aggiornamento autunnale. Ricordiamo che eFootball è gratis è disponibile da oggi per il download su PC, console PlayStation e Xbox.

A partire dal 5 ottobre gli iscritti PlayStation Plus potranno scaricare gratis i nuovi giochi del mese: Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21 e Hell Let Loose, i primi due in versione PS4 compatibili con PS5 mentre il terzo disponibile solo ed esclusivamente in versione next-gen PlayStation 5.