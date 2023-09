PlayStation Plus: nuovo bonus gratis di settembre, è per un gioco di calcio appena uscito

Sony continua a viziare i propri utenti pubblicando nuovi pacchetti gratuiti per gli abbonati a qualsiasi livello di PlayStation Plus. Tra le varie ricompense con contenuti esclusivi ne troviamo anche una per un titolo calcistico fresco d'uscita.

Ovviamente stiamo parlando di eFootball 2024, che può essere scaricato in maniera del tutto gratuita anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ecco di seguito l'elenco degli oggetti inclusi nel pacchetto:

300 Monete eFootball - Valuta di gioco usata per ingaggiare i giocatori in eFootball World e acquistare oggetti di gioco

Programma allenamento da 4.000 ESP x23 (esclusiva PS) - Un oggetto usato per far guadagnare Punti esperienza e far salire di livello i giocatori

Questo è invece il link utile per procedere al download del contenuto tramite la versione web del negozio digitale Sony:

Come potete leggere dal titolo del bonus, questo resterà valido fino al prossimo 5 dicembre 2023 alle ore 3:00 del mattino, dopodiché dovremmo assistere alla pubblicazione del successivo contenuto come ormai accade da tempo.

Se non volete perdervi nessuna delle ricompense che Sony sta distribuendo agli abbonati, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è arrivato un esclusivo pacchetto di Fortnite per gli utenti PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.