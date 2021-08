PlayStation Plus: bonus gratis a settembre per un gioco PS4 e PS5

In attesa che Sony annunci i giochi gratis di settembre per gli abbonati a PlayStation Plus, previsto per oggi pomeriggio, nella sezione dedicata ai contenuti aggiuntivi esclusivi del servizio è apparso un nuovo DLC gratis per un popolare free to play.

Ci riferiamo al nuovissimo Pacchetto PlayStation Plus di Rocket League, il quale è stato pubblicato da Sony e Psyonix nel corso della scorsa notte. Il bundle può essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 che dispongono di un abbonamento attivo al servizio PS Plus. Riscattando l'oggetto e aggiungendolo alla vostra libreria potrete avviare il free to play e accedere a ben quattro nuovi oggetti per la personalizzazione unici, ovvero le ruote Mietitore GE, il turbo Magmus GE, il topper Casco di sicurezza GE e gli adesivi Melma GE.

Ecco di seguito il link per il download del bundle gratuito:

È molto probabile che, grazie alla presenza del cross-save, chiunque abbia attivato questa funzionalità possa riscattare gli oggetti gratuiti sulle console PlayStation e poi utilizzarli sulle altre piattaforme supportate dal gioco, proprio come accade con gli oggetti esclusivi di Fortnite Capitolo 2.