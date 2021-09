PlayStation Plus: nuovo bonus gratis a settembre da scaricare su PS4 e PS5

In attesa dell'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021, gli abbonati al servizio su PS4 e PS5 possono scaricare da oggi un nuovo bonus gratis per uno dei videogiochi più popolari e amati in assoluto.

Nello specifico è ora disponibile per il download il Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite, un DLC che include tre diversi oggetti estetici: Deltaplano Vipera Blu, Scia Franginubi Cobalto e la Emote Preparatevi. Questo contenuto aggiuntivo è gratis per gli abbonati PlayStation Plus per tutto il mese di settembre (e probabilmente anche oltre), potrete utilizzarlo fino a quando resterete iscritti al servizio.

Fino al 4 ottobre sono disponibili i giochi PlayStation Plus gratis di settembre: Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat, i primi due in versione PS4 compatibile con PS5 mentre il terzo in versione next-gen ottimizzata per PlayStation 5.

E per quanto riguarda il prossimo mese? Non mancano le previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021, tra i possibili titoli in regalo si fanno i nomi di Hell Let Loose per PlayStation 5, Alan Wake Remastered e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 svelato da un bug. La lineup Instant Game Collection di ottobre verrà svelata tra pochi giorni, l'ultimo mercoledì di settembre per la precisione, entro fine mese ne sapremo di più.