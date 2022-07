PlayStation Plus: il primo bonus di luglio è per un gioco di carte gratis

Come ormai da tradizione, Sony ha aggiornato anche nel mese di luglio 2022 la pagina dei vantaggi per gli utenti PlayStation Plus Essential, Extra e Premium con una ricompensa gratis dedicata ai soli abbonati al servizio.

Il bundle in questione è per un popolare free to play a base di carte collezionabili, ovvero Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Il titolo Konami è già stato protagonista di numerose iniziative di questo genere sul PlayStation Store e nel corso dell'estate ha ricevuto un altro bonus gratuito. In questo caso, il pacchetto che gli abbonati al Plus possono riscattare contiene ben 50 biglietti, utilissimi per acquistare pacchetti nello store in game e ampliare la collezione di carte.

Ecco di seguito il link utile per visitare la pagina web del prodotto ed effettuare immediatamente il riscatto:

La pagina dell'offerta sullo store Sony segnala anche la durata dell'iniziativa, dal momento che il DLC gratis resterà a disposizione degli abbonati fino al 1 ottobre 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Per chi non lo sapesse, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si è aggiornato proprio qualche settimana fa con nuove carte e, in occasione del lancio dell'update, gli sviluppatori hanno distribuito un pacchetto di 1.000 Gemme gratis per un periodo di tempo limitato.