PlayStation Plus: altro bonus di luglio, è per un nuovo picchiaduro gratis

Si è aggiornata a sorpresa la schermata dei vantaggi per gli utenti abbonati ad una qualsiasi versione del PlayStation Plus, i quali possono aggiungere alla loro collezione un ricco pacchetto contenente oggetti per un gioco gratuito disponibile da oggi.

Gli abbonati al servizio possono infatti scaricare senza costi aggiuntivi un ricco pacchetto per MultiVersus, il picchiaduro ispirato a Super Smash Bros. nel quale combattono tra loro i più popolari personaggi del roster Warner Bros, tra i quali troviamo Batman, Shaggy, Superman e Arya Stark. Il bundle può essere riscattato da tutti gli iscritti a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.

Il Pacchetto MVP di MultiVersus include i seguenti oggetti per la personalizzazione:

Variante "Guerriero" di Rendog

Effetto del lancio fuori dal ring "Materia oscura"

Stendardo "Cascata"

Ecco di seguito il link per procedere al riscatto del pacchetto gratuito sulla versione web dello store digitale Sony:

Se non avete ancora accesso al gioco, disponibile da poche ore solo per una ristretta cerchia di utenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con tutti i passaggi da seguire per accedere gratis all'early access di MultiVersus e iniziare a giocare prima dell'uscita. Dal prossimo martedì, invece, tutti potranno scaricare il gioco gratuitamente su PC, PlayStation e Xbox.