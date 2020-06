PlayStation Plus bonus: un milione di GTA$ al mese in GTA Online per tutti

Rockstar Games ha annunciato l'arrivo di GTA 5 e GTA Online su PlayStation 5 nel 2021 e per l'occasione la compagnia ha siglato una partnership con Sony per offrire un ricco bonus agli abbonati PlayStation Plus possessori di una copia di Grand Theft Auto V per PS4.

Ogni mese fino al lancio di GTA 5 per PS5 gli abbonati Plus riceveranno un milione di dollari da spendere liberamente in GTA Online, un regalo davvero niente male, non trovate?

"A partire da oggi, a tutti i membri di PlayStation Plus su PS4 verrà accreditato un milione di dollari Grand Theft Auto V entro 72 ore nel loro conto della Maze Bank ogni mese che giocheranno a Grand Theft Auto V Online fino al lancio di Grand Theft Auto V Online su PS5."

GTA Online sarà standalone su PS5 e Xbox Series X e anche in questo caso i membri PlayStation Plus potranno scaricare gratis il gioco nei tre mesi successivi al lancio, una volta riscattato questo resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

GTA V per PlayStation 5 è ancora privo di una data di lancio, al momento l'uscita è confermata nel corso del 2021 senza ulteriori dettagli a riguardo.