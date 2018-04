PlayStation Plus Bonus: un montadito gratis ogni dieci euro di spesa da 100 Montaditos

presentano una nuova offerta Bonus dedicata agli abbonati PlayStation Plus , che permetterà di ottenere un montadito gratis ogni 10 euro di spesa nei negozi della catena.

"Hey, chico anche tu non riesci a resistere alle delizie della cucina spagnola? Tapas, jamón, formaggio iberico… uno più buono dell’altro! E allora, tieniti forte, abbiamo una gustosa notizia per te. Grazie a PlayStation Plus Bonus e 100 Montaditos sarà ancora più difficile resistere al sapore inconfondibile della Spagna: per ogni 10€ di spesa, 1 delizioso montadito è in omaggio!

Ti basterà scaricare il codice sconto fino al 10 aprile e utilizzarlo in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa entro il 10 maggio. Senti un certo languorino? E allora, corri ad attivare la promozione… e buon appetito!"

Cosa ne pensate di questa nuova iniziativa? Ricordiamo che la promozione è destinata esclusivamente agli abbonati PlayStation Plus.