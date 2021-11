PlayStation Plus: bonus di novembre disponibile ora a sorpresa in Italia su PS4 e PS5

Arriva anche questo mese un bonus PS Plus che si va ad aggiungere ai < href="https://www.everyeye.it/articoli/rubrica-playstation-plus-novembre-6-giochi-scaricare-ps4-ps5-psvr-55071.html">giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021. Ma di cosa si tratta esattamente? Di un pacchetto gratuito per un gioco free to play molto popolare su PS4 e PS5.

Tutti i giocatori di Brawlhalla possono scaricare ora il pacchetto esclusivo Brawlhalla Bonus Pack 4 gratis, un DLC che include:

La possibilità di sbloccare Azoth Legend, skin di Azoth l'Antico

La possibilità di sbloccare Sidra Legend, skin di Sidra Kraken

La possibilità di sbloccare Volkov Legend, skin di Volkov Luna di Sangue

Non sappiamo fino a quando il pacchetto resterà disponibile per il download, se siete interessati vi consigliamo dunque di riscattarlo subito prima che sia troppo tardi, anche se idealmente dovrebbe essere disponibile per tutto il mese di novembre e probabilmente fino a metà dicembre.

Questo mese gli abbonati PS Plus possono scaricare ben sei giochi gratis: The Walking Dead Saints & Sinners per PlayStation VR, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning per PS4 e PS5, First Class Trouble per PS4 e PS5, Knockout City per PS4 e PS5, Until You Fall per PlayStation VR e The Persistence per PlayStation VR.

Si inizia inoltre a parlare delle previsioni dei giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 disponibili dal 7 dicembre per gli abbonati. Al momento Sony non ha ancora annunciato nulla e il reveal avverrà come di consueto a fine mese.