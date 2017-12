PlayStation Plus Bonus: offerta speciale in collaborazione con Now TV

Dopo l'offerta sui, Sony continua a puntare sull'intrattenimento a 360 gradi, con una nuova promozione esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus, questa volta legata a

Gli utenti Plus potranno acquistare, solamente per un periodo limitato, il ticket Serie TV di Now TV a prezzo ridotto, per saperne di più sugli sconti e sull'offerta del mese vi rimandiamo al sito PlayStation Plus Bonus.

Ricordiamo che a dicembre, gli iscritti potranno scaricare gratis Darksiders II Deathinitive Edition, Kung Fu Panda Scontro Finale delle Leggende Leggendarie, Forma.8, Wanted Corp, Xblaze Lost Memories e Syberia Collection, oltre a Until Dawn Rush of Blood e That's You Dimmi Chi Sei?.