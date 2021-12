PlayStation Plus bonus: nuovo regalo di dicembre disponibile ora gratis su PS4 e PS5

E' disponibile ora un nuovo bonus gratis PlayStation Plus per il mese di dicembre, scaricabile a costo zero su PlayStation 4 e PlayStation 5 da tutti gli abbonati al servizio premium di Sony. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo!

Queste mese Sony offre il Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite da scaricare, questo DLC esclusivo include il costume Sultura e il piccone Cymitarra, non disponibili altrove e scaricabili solo dagli abbonati PlayStation Plus come parte del Pacchetto Celebrativo di dicembre 2021.

I giochi gratis PlayStation Plus di dicembre sono ora disponibili per il download su PS4 e PS5, questo mese la lineup include Godfall Challenger Edition (PS4 e PS5), Mortal Shell (PS4 compatibile con PS5 e LEGO DC Super Villains (PS4 compatibile con PS5), fino al 3 gennaio sarà inoltre possibile scaricare tre giochi extra per PSVR: The Walking Dead Saints & Sinners, Until You Fall e The Persistance.

Un bel pacchetto di giochi per le feste in attesa di scoprire cosa ci riserverà il 2022 di PlayStation Plus, secondo gli ultimi rumor Sony starebbe pensando di unificare PlayStation Plus e PlayStation Now sotto un nuovo servizio conosciuto come PlayStation Spartacus e che dovrebbe fare la sua comparsa su entrambe le piattaforme PlayStation a partire dalla primavera del prossimo anno. Per ora è solo un rumor, però.