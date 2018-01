PlayStation Plus Bonus: sconti per gli abbonamenti alle palestre FitPrime

Tornano le offerte per gli abbonati: questo mese gli utenti PS Plus potranno godere di interessanti sconti sull'iscrizione ai corsi delle palestre(oltre 400 strutture in tutta Italia).

Nello specifico, gli abbonati Plus godranno del 40% di sconto sul primo mese di iscrizione e il 5% sui mesi successivi. Per scoprire il centro FitPrime più vicino a voi vi basterà recarvi sul sito ufficiale e inserire la località di proprio interesse.

Ricordiamo che l'offerta è valida solamente per gli abbonati PlayStation Plus in Italia con un profilo regolarmente attivo. La promozione è valida solamente per un periodo limitato, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne subito.