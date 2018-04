PlayStation Plus Bonus: sconto sull'acquisto del navigatore per scooter TomTom VIO

Sony, in collaborazione con TomTom, ha annunciato un'altra interessante offerta Bonus riservata a tutti gli abbonati a PlayStation Plus: 30% di sconto sull'acquisto di un TomTom VIO.

"Scoprite un nuovo modo di guidare lo scooter in città con il primo navigatore TomTom per scooter. Lo stiloso design rotondo ne fa l’assoluto accessorio must have per lo scooter. TomTom VIO mostra tutto ciò che è importante vedere intorno a voi. Le info stradali in tempo reale vengono trasmesse direttamente dallo smartphone al navigatore tramite Bluetooth, senza utilizzare il telefono. Date un’occhiata allo schermo per visualizzare tutte le info di viaggio per esplorare le vie della città o provare nuovi locali e ristoranti.

Se siete interessati a questa promozione, allora vi rimandiamo alla pagina dedicata. Tenete presente che resterà valida fino all'8 maggio, pertanto se siete interessati assicuratevi di usufruirne prima di tale data. Vi ricordiamo che questo mese gli abbonati a PlayStation Plus possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo titoli come Mad Max e TrackMania Turbo per PlayStation 4. Non finisce qui, poiché è anche possibile ottenere uno sconto del 10% sull'abbonamento Premium di Spotify.