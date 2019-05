PlayStation Plus: Borderlands The Handsome Collection e Sonic Mania gratis a giugno

Sony Interactive Entertainment ha appena svelato i titoli gratuiti che tutti i giocatori abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare nel corso del mese di giugno 2019.

Stiamo parlando di Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania! Il primo è un pachetto comprendente Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel (con tutti i relativi DLC), l'accoppiata perfetta prepararsi in vista dell'uscita di Borderlands 3, fissata per settembre. Il secondo, invece, è un omaggio alle prime avventure del porcospino blu, universalmente riconosciuto come uno dei migliori episodi della serie.

Per celebrare l'annuncio la compagnia giapponese ha pubblicato il consueto trailer di presentazione, che potete ammirare in cima a questa notizia. I due nuovi titoli si uniranno alla Instant Game Collection martedì 4 giugno, lo stesso giorno in cui verranno rimossi i giochi gratuiti di maggio 2019, ovvero What Remains of Edith Finch e Overcooked!. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di aggiungere questi ultimi due titoli alla raccolta prima che diventi troppo tardi.

Ne approfittiamo per segnalarvi, inoltre, che sono attivi i Doppi Sconti sul PlayStation Store: fino al 12 giugno gli abbonati a PlayStation Plus possono ottenere una percentuale di sconto raddoppiata su tutti i prodotti aderenti, tra i quali figurano Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 e Hitman 2!