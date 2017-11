Stando a un'immagine riportata da Gearnuke, tra i giochi gratis proposti con ildi novembre potrebbero esserci, oltre al party game della collana PlayLink

Questo è quello che emerge da un'immagine proveniente da Sony Germany, in cui è possibile leggere della presenza di Worms: Battlegrounds, Bound e That's You tra i giochi gratis di novembre. Considerando che per oggi pomeriggio è atteso l'annuncio ufficiale di Sony, per sapere se i giochi gratis proposti su PlayStation 4 saranno proprio questi basterà attendere qualche ora.

Voi in quale titoli speravate per la selezione gratuita di novembre?