PlayStation Plus: un bug impedisce di giocare online su PS4 e PS5

In queste ore si stanno moltiplicando in rete le segnalazioni di giocatori impossibilitati a giocare online su PS4 e PS5 nonostante il loro abbonamento a PlayStation Plus sia regolarmente attivo.

L'utente di Twitter ShawnJGaming ha condiviso su Twitter una serie di screenshot che mostrano il messaggio di errore che gli è apparso quando ha tentato di collegarsi al multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare sulla sua nuova PlayStation 5. Il sistema gli chiede di abbonarsi a PlayStation Plus, nonostante la sua sottoscrizione sia attiva e sia stata regolarmente saldata.

ShawnJGaming non è l'unico a lamentarsi dal momento che alla conversazione si sono uniti molti altri giocatori con il medesimo problema. Tra i giochi più citati, oltre a Call of Duty Modern Warfare, c'è anche il recente Black Opd Cold War e Street Fighter 5, pertanto il bug sembra essere diffuso (lo hanno riscontrato anche i nostri colleghi di GamesRadar+), anche se non è chiaro quanto. Qualcuno tra voi è incappato nello stesso problema? Se sì, su quale console e/o gioco? Aspettiamo le vostre segnalazioni nei commenti.

Ne approfittiamo per ricordarvi che dallo scorso martedì sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2020.