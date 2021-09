PlayStation Plus: bug del PS Store svela uno dei giochi gratis di ottobre?

Stando a quanto segnalato dalla community di Reddit, un bug emerso nelle scorse ore su PlayStation Store ha permesso all'utenza PS4 e PS5 abbonata a PlayStation Plus di riscattare un gioco gratis. Secondo alcuni, il bug in questione potrebbe aver svelato il nome di uno dei titoli in regalo su PS Plus a ottobre.

Nella breve finestra temporale in cui il bug emerso sul negozio digitale di Sony ha segnalato l'ingresso nella Instant Game Collection di un titolo non annunciato nella lista dei giochi gratis di settembre su PS Plus, la sezione del PlayStation Store riservata agli iscritti al servizio in abbonamento ha accolto per errore Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Come testimoniato da diversi utenti accortisi del bug, la collezione rimasterizzata delle prime due simulazioni di skateboard targate Activision e dedicate alla leggenda di questa disciplina sportiva è rientrata erroneamente nella Instant Game Collection come titolo riscattabile dagli abbonati.

Nonostante il problema sia stato risolto in poco tempo, l'apparizione estemporanea e inattesa di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 come parte dell'offerta PS Plus ha contribuito ad alimentare le aspettative degli appassionati per l'annuncio dei prossimi titoli in regalo, che si aggiungono alle immancabili previsioni sui giochi PlayStation Plus gratis di ottobre.

La remaster dei primi due capitoli della serie di Tony Hawk's Pro Skater, d'altronde, potrebbe rientrare nello "schema generale" delle collaborazioni sancite da Sony e Activision per portare giochi come Crash Bandicoot N.Sane Trilogy o Call of Duty Black Ops 3 nella lista dei giochi della PlayStation Plus Collection per PS5. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che il bug del PS Store abbia davvero svelato il nome di uno dei regali PS Plus di ottobre? Fatecelo sapere con un commento.