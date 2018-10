PlayStation Plus: Bulletstorm e Yakuza Kiwami saranno i giochi PS4 gratis di novembre

A sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato con largo anticipo i giochi per PS4 che gli utenti PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a novembre: stiamo parlando di Yakuza Kiwami e Bulletstorm Full Clip Edition.

Come potete vedere sul sito ufficiale di PlayStation, Sony ha deciso di rivelare con un mese di anticipo i due giochi per PS4 inclusi nella Instant Game Collection di novembre 2018. Stiamo parlando di Bulletstorm Full Clip Edition e Yakuza Kiwami, due titoli molto apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Bulletstorm Full Clip Edition si presenta come il remaster dell'omonimo FPS di People Can Fly uscito nel 2011 su PS3, Xbox 360 e PC, arricchito per l'occasione con un comparto tecnico migliorato e con una serie di contenuti aggiuntivi. Dall'altro lato, Yakuza Kiwami è il remake del primo capitolo di Yakuza uscito su PS2, di cui potete leggere la nostra Recensione a cura di Francesco Serino.

Per quanto riguarda gli altri quattro titoli inclusi per PS3 e PS Vita, invece, dovremo attendere l'annuncio completo di Sony Interactive Entertainment in arrivo a fine mese. Nel frattempo, ricordiamo che sono attualmente disponibili i giochi gratuiti di ottobre, che ricordiamo essere Friday The 13th, Laser League, Rocketbirds 2 Evolution, 2064 Read Only Memories, Master Reboot e The Bridge.

Cosa ne pensate dei due giochi PS4 gratuiti di novembre?