PlayStation Plus, si cambia: basta email per i giochi 'acquistati' a zero euro

Un numero sempre maggiore di utenti PlayStation sta segnalando sui social e sui forum di settore il mancato invio, da parte di Sony, delle fastidiose email che notificavano l'acquisto a zero euro dei giochi riscattati su PS Plus.

Gli abbonati a PS Plus sapranno infatti che il riscatto di qualsiasi videogioco legato al programma Essential s'accompagna a una email, da parte di Sony, che ringrazia gli utenti per "l'acquisto effettuato presso PlayStation Store", con tanto di aggiornamento sul saldo del portafoglio digitale e persino sull'ora della transazione effettuata. Nel caso dei videogiochi con pacchetti aggiuntivi , gli utenti PlayStation sono poi soliti ricevere una fastidiosa raffica di email automatizzate per l'acquisto a zero euro dei singoli DLC associati ai titoli PS Plus.

A giudicare da quanto segnalato dalla community, il sistema in questione sarebbe stato accantonato da Sony già da qualche settimana, presumibilmente in funzione delle critiche sollevate dai giocatori per la confusione generata dalle notifiche per l'acquisto di giochi o DLC su PS Store che non comportano alcun esborso (eccezion fatta per quello legato alla sottoscrizione a PS Plus, s'intende).

Anche voi non ricevete più notifiche da Sony per i titoli riscattati su PS Plus? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di sfogliare l'elenco dei nuovi giochi PlayStation Plus di aprile.