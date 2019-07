PlayStation Plus, facciamo chiarezza: Detroit Deluxe offre in aggiunta solo Heavy Rain

Quest'oggi, tra lo stupore generale, Sony ha modificato la line-up dei giochi gratis per PlayStation Plus di luglio, sostituendo il già annunciato PES 2019 con Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition.

Dopo l'annuncio, complice una comunicazione da parte del PlayStation Blog europeo non proprio chiarissima, molti giocatori hanno cominciato a credere che all'interno dell'edizione Deluxe del titolo di Quantic Dream fosse compreso anche Beyond: Due Anime oltre ad Heavy Rain, che avrebbe portato a tre la conta dei giochi offerti al posto di PES 2019.

Purtroppo, non è così: Detroit Become Human Digital Deluxe Edition include solamente un gioco aggiuntivo, Heavy Rain, oltre all'artbook digitale, la colonna sonora, degli avatar e dei temi dinamici per PS4. Beyond Due Anime non è incluso: quest'ultimo titolo si limita a sostituire Heavy Rain in paesi come il Bahrein, il Libano, l'Oman, il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirari Arabi Uniti.

Molti di voi, siamo sicuri, avevano già ben compreso la situazione, ma abbiamo notato una certa confusione al riguardo, pertanto abbiamo deciso di fare chiarezza. Ricapitolando, gli abbonati a PlayStation Plus da oggi 2 luglio fino al 5 agosto potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition (che include Heavy Rain) e Horizon Chase Turbo. Buon divertimento!