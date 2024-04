PlayStation Plus: cinque giochi single player che spaccano tutto

Belle le partite online e le esperienze competitive, ma diciamoci la verità: non fanno per tutti. Lì fuori ci sono milioni di giocatori che adorano vivere delle avventure in solitaria, lasciandosi galvanizzare ed emozionare chiudendo per qualche ora le porte in faccia al mondo esterno.

Come dite, fate parte di questa categoria? Allora ecco a voi cinque spettacolari videogiochi single player che potete recuperare subito grazie ad un abbonamento a PlayStation Plus.

Immortals of Aveum (PS5)

Partiamo subito con uno dei giochi di aprile per PlayStation Plus Essential, l'imperfetto ma solido Immortals of Aveum. Trattasi di un singolare sparatutto in prima persona dai connotati magici che si lascia giocare con piacere dal primo all'ultimo minuto. Si distingue dai suoi congeneri grazie ad una consistente componente action, presentando peraltro una storia interessante, scontri avvincenti e un buon colpo d'occhio garantito dall'Unreal Engine 5.

Ratchet & Clank Rift Apart (PS5)

Nel catalogo di PlayStation Plus Extra è disponibile l'ultima, sfavillante avventura di Ratchet & Clank per PS5, per l'occasione affiancati dal nuovo personaggio di Rivet, che ha saputo conquistare i cuori dei fan fin dal primo istante. Ratchet & Clank: Rift Apart eleva alla massima potenza tutti i tratti salienti che hanno decretato il successo della saga, tra cui la comicità, l'esplorazione e l'azione dinamica, valorizzando il tutto con una poderosa messa in scena che, tra un salto multidimensionale e l'altro, offre a PS5 l'assist perfetto per mostrare di cosa è capace.

Uncharted Legacy of Thieves Collection (PS5)

Qual è il primo gioco che vi viene in mente pensando a PlayStation e ai giochi single player? Probabilmente Uncharted. Grazie a PlayStation Plus Extra potete giocarne due in un colpo solo, dal momento che il catalogo vanta la presenza di Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PS5. Uncharted: Legacy of Thieves Collection è una raccolta comprendente le versioni ammodernate per PlayStation 5 di Uncharted 4: Fine di un ladro e il suo spin-off Uncharted: L'Eredità Perduta. Entrambi i videogiochi si distinguono per un'azione galvanizzante, personaggi carismatici e una messa in scena di prim'ordine capaci di tenere letteralmente incollati allo schermo per tutta la durata delle rispettive avventure.

Alien Isolation (PS4, retrocompatibile con PS5)

Facciamo un bel salto indietro nel tempo per consigliarvi Alien Isolation, che a dieci anni di distanza può ancora essere considerato come uno dei migliori giochi horror sulla piazza nonché il miglior adattamento di Alien della storia. Fidatevi se vi diciamo che quest'avventura horror in prima persona (disponibile in PlayStation Plus Extra) è capace di lasciare un segno indelebile nel vostro animo di videogiocatore. Ambientato 15 anni dopo gli eventi della prima pellicola di Ridley Scott, Alien Isolation vi catapulta a bordo di una stazione spaziale nei panni della figlia di Ellen Ripley, Amanda. Costantemente braccati da uno Xenomorfo e del tutto vulnerabili nei confronti del predatore alieno, non potrete mai (e sottolineiamo mai) rilassarvi. Pochi giochi sanno restituire un senso di tensione come questo.

Batman Arkham Knight (PS4, retrocompatibile con PS5)

Suicide Squad: Kill the Justice League vi ha delusi? Non riuscite a capacitarvi di come sia calata Rocksteady Studios? Bene, fate finta che l'ultimo gioco non esista scorrete il catalogo di PlayStation Plus Extra e immergetevi in Batman: Arkham Knight, a mani basse il miglior gioco di supereroi di sempre. Sì, anche meglio degli Spider-Man di Sony, a parere di chi vi scrive. La magia che pervade Batman Arkham Knight non si è più ripetuta: ben pochi giochi posso vantare un sistema di combattimento tanto appagante, un mondo di gioco open world così coeso e coerente, e una storia tanto avvincente. Beato chi tra voi ha la fortuna di poterlo giocare per la prima volta!

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.