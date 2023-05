PlayStation Plus Collection: addio alla raccolta dei migliori giochi PS4

Come previsto, a partire da martedì 9 maggio, la raccolta PlayStation Plus Collection per gli abbonati a PlayStation Plus non è più disponibile per il download su PS5, dopo due anni e mezzo di onorato servizio.

PlayStation Plus Collection ha fatto il suo debutto a novembre 2020 come pacchetto di benvenuto per i possessori di PlayStation 5, che grazie a questa iniziativa hanno potuto aggiungere alla loro libreria giochi una serie di classici PS4 come God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Until Dawn, Days Gone, Detroit Become Human, Fallout 4 e Bloodborne, solamente per citarne alcuni.

Giochi della PlayStation Plus Collection

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank

Resident Evil 7 Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Until Dawn

I giochi elencati qui sopra non sono più disponibili per il download, inoltre dal 16 maggio oltre 30 giochi abbandoneranno PlayStation Plus Extra e Premium tra cui Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition, Shenmue 3, Resident Evil, NBA 2K Playgrounds 2, Mighty No.9 e Homefront The Revolution.