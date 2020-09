PlayStation Plus Collection annunciato per PS5: una selezione dei migliori giochi PS4

Nel corso del ricchissimo PS5 Showcase di settembre, Sony ha presentato ufficialmente PlayStation Plus Collection, una versione rinnovata del noto servizio premium pensata appositamente per la console di prossima generazione.

PlayStation Plus Collection permetterà agli abbonati di accedere ad una selezione di alcuni dei migliori giochi per PS4, tutti accessibili su PS5 fin dal lancio della console. Una sorta di Xbox Game Pass, ma con un minor numero di titoli seppur accuratamente scelti. Il trailer condiviso in occasione dell'annuncio ha mostrato giochi del calibro di Persona 5, The Last of Us Remastered, Resident Evil 7, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Fallout 4, God of War, Battlefield 1, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Ratchet & Clank, inFamous Second Son, Bloodborne, Detroit Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X e Until Dawn.

Il filmato, in ogni caso, non ha chiarito se PlayStation Plus Collection sarà incluso nel classico abbonamento a PlayStation Plus, oppure necessiterà di una sottoscrizione a parte. Aggiorneremo non appena entreremo in possesso delle informazioni necessarie. Ne approfittiamo per segnalarvi che Sony ha anche svelato data di lancio e prezzi dei due modelli di PS5.