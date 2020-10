PlayStation Plus Collection, aumentano i giochi gratis al lancio di PS5: saranno 20!

Oltre ad aver annunciato i giochi PlayStation Plus gratis di novembre - tra i quali è compreso anche un titolo per PS5, Bugsnax - Sony ha anche svelato nuove informazioni su PlayStation Plus Collection, un nuovo benefit che sarà disponibile per tutti gli abbonati fin dal lancio del console di prossima generazione, fissato per il 19 novembre.

PlayStation Plus Collection offrirà a tutti gli abbonati al servizio, senza costi aggiuntivi, una selezione dei migliori giochi dell'era PlayStation 4, liberamente giocabili su PS5 grazie alla funzione di retrocompatibilità finché la sottoscrizione è attiva. In occasione dell'annuncio, avvenuto lo scorso settembre al PlayStation 5 Showcase, la compagnia giapponese ci ha fornito una lista di 18 giochi. Ebbene, siamo felici di comunicarvi che nel frattempo la lista si è allungata, dando il benvenuto ad altre due produzioni (Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) e raggiungendo un totale di ben 20 giochi gratis!

Dai Sony Worldwide Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Dai publisher e sviluppatori terze parti

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Sony ha inoltre aggiunto che i giochi della PlayStation Plus Collection beneficeranno di. Qual giochi della vecchia generazione recupererete al lancio della nuova console grazie a PlayStation Plus Collection?