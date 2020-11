PlayStation Plus Collection e Bugsnax gratis da oggi su PS5

Insieme all'arrivo di PlayStation 5 in Europa, Sony rende disponibile per il download i giochi della raccolta PlayStation Plus Collection, tutti gli abbonati potranno scaricare ben venti classici del catalogo PS4 da giocare sulla nuova console.

Divertiti con una selezione dei titoli PS4 che hanno caratterizzato una generazione. Accedi all'intera collezione su PS5 al momento del lancio.

Tra i giochi inclusi nel pacchetto di benvenuto trovano spazio Bloodborne, The Last of us Remastered, Ratchet & Clank, Battlefield 1, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, Mortal Kombat X e Until Dawn, solamente per citarne alcuni. Ecco la lista completa:

Bloodborne Days Gone Detroit Become Human God of War inFAMOUS Second Son Ratchet & Clank The Last Guardian The Last of Us Remastered Until Dawn Uncharted 4 Fine di un Ladro Batman Arkham Knight Battlefield 1 Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Fallout 4 Final Fantasy XV Royal Edition Monster Hunter World Mortal Kombat X Persona 5 Resident Evil 7 Biohazard

Tutti i giochi resteranno vostri fino a quando l'abbonamento PlayStation Plus sarà attivo, si tratta di una bella occasione per mettere mano su una serie di giochi che hanno scritto la storia di PlayStation 4, tutti compatibili con la nuova console. Oltre a giochi first party non mancano titoli di terze parti come Fallout 4, Monster Hunter World e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Da oggi è poi disponibile anche Bugsnax gratis per PlayStation 5, primo gioco next-gen ad entrare a far parte della Instant Game Collection. Li avete già scaricati? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.