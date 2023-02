PlayStation Plus Collection chiude: ecco come conservare i giochi PS5 inclusi

Come ormai noto, Sony ha annunciato la prossima chiusura di PlayStation Plus Collection, pacchetto di benvenuto riservato agli abbonati PS Plus in possesso di PlayStation 5.

Il servizio mette a disposizione degli utenti Plus una ricca selezione di opere esordite su PlayStation 4 e considerate particolarmente rappresentative della carriera dell'hardware old-gen. Al suo interno, troviamo grandi titoli dei PlayStation Studios, come God of War o Uncharted 4, ma non mancano titoli Terze Parti, esclusivi, come Bloodborne, o multipiattaforma, come Final Fantasy XV o Batman: Arkham Knight.

Di seguito, riproponiamo l'elenco completo dei giochi inclusi nella PlayStation Plus Collection:

Batman: Arkham Knight;

Battlefield 1;

Bloodborne;

Call of Duty: Black Ops 3 - Zombie Chronicles Edition;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Days Gone ;

; Detroit: Become Human ;

; Fallout 4;

Final Fantasy XV:

God of War (2018);

Infamous: Second Son;

Monster Hunter: World ;

; Mortal Kombat X;

Ratchet and Clank ;

; Resident Evil VII: Biohazard;

The Last Guardian ;

; The Last of Us: Remastered ;

; Uncharted 4: Fine di un Ladro;

Until Dawn;

Nonostante l'annuncio della prossima chiusura di PlayStation Plus Collection, i giocatori PS5 avranno ancora modo di usufruire dei contenuti. Sino al 9 maggio 2023, tutti gli utenti next-gen iscritti a PS Plus avranno infatti la possibilità di riscattare ciascuno dei 19 giochi parte della selezione. Per compiere questa operazione, lo ricordiamo, è sufficiente accedere a PlayStation Store, consultare la sezione Raccolta e visualizzare i titoli inclusi in PlayStation Plus Collection. Da qui, ogni gioco può essere riscattato singolarmente.



Compiendo questa operazione prima della chiusura del servizio, i giocatori conserveranno l'accesso a tutti i giochi ora inclusi in PS Plus Collection. Per poterne usufruire, sarà ovviamente necessario disporre di un abbonamento attivo a PlayStation Plus Essentials, Extra o Premium.