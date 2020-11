PlayStation Plus Collection: i giochi riscattati sono utilizzabili su PS4? La nostra prova

Il pacchetto PlayStation Plus Collection sarà disponibile in Europa dal 19 novembre per i possessori di PS5 abbonati a PS Plus, da qualche ora si è sparsa una voce che vorrebbe i giochi PlayStation Plus Collection giocabili anche su PS4... ma sarà vero? Ci abbiamo provato, ecco la nostra esperienza.

Dopo una veloce prova con la PlayStation 5 della redazione abbiamo scoperto che effettivamente i giochi PS4 inclusi nella PlayStation Plus Collection possono essere riscattati e utilizzati anche su PlayStation 4.



Utilizzando l'account con il quale abbiamo riscattato i giochi su PS5 abbiamo notato che gli stessi sono utilizzabili anche su PS4, noi abbiamo provato con Ratchet & Clank, Batman Arkham Knight e inFAMOUS Second Son i quali appaiono regolarmente nella raccolta a disposizione per essere scaricati, inizialmente con il simbolo del lucchetto, sbloccati però dopo aver riavviato la PlayStation 4. In ogni caso bisogna necessariamente passare da PlayStation 5 per poter aggiungere i giochi alla propria libreria PS4.

Al momento la situazione non è chiarissima (bug, opzione voluta o problema con le licenze?) e Sony non ha commentato la vicenda, dunque restiamo in attesa di maggiori informazioni e delle vostre testimonianze non appena avrete PS5 tra le mani.

PlayStation Plus Collection per PS5 include venti giochi per PS4 tra cui Final Fantasy XV, Until Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last Of Us Remastered, Ratchet & Clank, Monster Hunter World, God of War, Battlefield 1, The Last Guardian, Bloodborne e tanti altri, un pacchetto di benvenuto per riscoprire i migliori classici del catalogo PlayStation 4 sulla nuova console.