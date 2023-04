PlayStation Plus Collection, l'ora è giunta: manca poco per riscattare i giochi gratis

PlayStation Plus ha saputo regalarci tante novità nel corso del tempo: ad esempio, Sony ha fatto fuoricampo con la prova di MLB The Show 23. Tuttavia, un'aggiunta molto interessante per tutti gli abbonati è pronta ad abbandonare i lidi PlayStation: stiamo parlando di PlayStation Plus Collection.

La notizia era già nell'aria da diverso tempo, ma il termine ultimo per riscattare questi prodotti è quasi giunto al termine: infatti, PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile dal prossimo 9 maggio 2023. Mancano quindi sedici giorni per ottenere i prodotti resi accessibili da Sony negli ultimi anni, ma quali sono questi giochi? Qui di seguito vi elenchiamo l'elenco completo di ciò che è contenuto nella PS Plus Collection:

Bloodborne;

Days Gone;

Detroid Become Human;

God of War;

Infamous Second Son;

Ratchet and Clank;

The Las Guardian;

The Last of Us Remastered;

Until Dawn;

Uncharted 4: Fine di un ladro;

Batman Arkham Knight;

Battlefield 1;

Call of Duty: Black Ops 3 - Zombie Chronicles Edition;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Fallout 4;

Final Fantasy XV Royal Edition;

Monster Hunter World;

Mortal Kombat X;

Resident Evil Biohazard.

Gli abbonati a PlayStation Plus possono attualmente riscattare la nuova ricompensa gratis di aprile per un famosissimo FPS. Tuttavia, il fatidico 9 maggio si fa sempre più vicino; perciò, è meglio cogliere l'occasione prima che sia troppo tardi e che non si possano più riscattare le interessanti IP proposte da Sony con questo Pack per gli abbonati.