PlayStation Plus Collection: avete solo poche ore per riscattare i giochi PS4 gratis

Come ormai annunciato da tempo da parte di Sony, PlayStation Plus Collection si prepara alla chiusura definitiva e gli abbonati al servizio hanno ancora poche ore per approfittare dell'interessante iniziativa disponibile dal lancio di PS5.

A partire da domani, martedì 9 maggio 2023, non sarà più possibile usufruire della raccolta di giochi ed è bene che chiunque non avesse ancora riscattato questi prodotti lo facesse al più presto. Per poter procedere, è sufficiente accendere la PlayStation 5 ed effettuare l'accesso con un account sul quale è attivo l'abbonamento: a questo punto si può visitare la sezione dedicata ai contenuti per gli iscritti al servizio, tra i quali vi è anche la raccolta in questione. Occorre precisare che tutti i giochi vengono aggiunti all'account in maniera permanente e non sarà necessario essere abbonati a PS Plus per giocare in futuro.

Per chi non lo sapesse, ecco l'elenco completo dei giochi che si possono ottenere tramite la promozione in via di chiusura:

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroid Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

inFamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet and Clank

Resident Evil Biohazard

The Las Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Until Dawn

Sapevate che PlayStation Plus Collection ha riaccolto Persona 5 prima dell'addio, ma non in territorio italiano?