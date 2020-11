PlayStation Plus Collection su PS5: l'accoglienza perfetta per i giocatori

Sony non poteva trovare miglior modo per accogliere i videogiocato su PS5 di PlayStation Plus Collection, servizio offerto a tutti gli abbonati al servizio a costo zero. Scopriamo di cosa si tratta.

PlayStation Plus Collection offre a tutti gli abbonati a PlayStation Plus, senza alcun costo aggiuntivo, venti tra i migliori giochi della generazione PlayStation 4, tutti giocabili su PS5 grazie alla funzione di retrocompatibilità finché la sottoscrizione è attiva.

Dai Sony Worldwide Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet & Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un ladro

Dai publisher e sviluppatori terze parti

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7

Tutti i giochi sopra elencati offrono tempi di caricamento migliorati grazie alla velocità dell'SSD di PlayStation 5, e in alcuni casi anche migliorie tecniche importanti, come nel caso di Days Gone che ha ricevuto una patch per PS5 che sblocca i 60fps alla risoluzione 4K dinamica. Ulteriori dettagli sul servizio potete trovarli nel Video Speciale che abbiamo preparato appositamente per voi: lo trovate in apertura di notizia, buona visione!