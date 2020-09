PlayStation Plus Collection PS5 non è il Game Pass di Sony: prezzo, giochi e differenze

Durante lo Showcase PS5 del 16 settembre Sony ha annunciato PlayStation Plus Collection per PlayStation 5, in molti hanno subito paragonato questa novità a Xbox Game Pass di Microsoft ma le cose in realtà non stanno proprio così.

Proviamo a fare chiarezza, a qualche ora dalla presentazione e grazie alle maggiori informazioni emerse in queste ore. PlayStation Plus Collection è una sorta di "pacchetto di benvenuto" per gli abbonati PlayStation Plus su PS5, i quali potranno avere accesso a una selezione di giochi per PS4, in totale poco meno di 20 titoli tra cui Batman Arkham Knight, The Last Of Us Remastered, Uncharted 4, Final Fantasy XV, God of War e Bloodborne.

PlayStation Plus Collection Giochi

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS Second Son

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7 Biohazard

Monster Hunter World

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Until Dawn

Al momento non sembrano essere previsti altri titoli e Jim Ryan ha fatto capire che le probabilità di espansione della libreria PlayStation Plus Collection sembrano essere minime. Non si tratta come detto di un servizio extra bensì di una vera e propria collezione di classici PS4 offerta in accesso libero agli abbonati PlayStation Plus su PlayStation 5. La lista riportata qui sopra, fa sapere Sony, potrebbe variare in alcuni paesi.

PlayStation Plus Collection prezzo

PlayStation Plus Collection porterà ad un aumento del prezzo di PS Plus? Non si è mai parlato di questa eventualità e le note in calce alle comunicazioni ufficiali non porterebbero a pensare ad uno scenario simile nel breve periodo. E' vero però che il servizio PlayStation Plus dovrà probabilmente evolversi con l'arrivo di PS5 e siamo ancora in attesa di chiarimenti, ad esempio non sappiamo come funzionerà la Instant Game Collection. Difficilmente avremo giochi PS5 in regalo nei primi mesi di vita della console, i consueti due giochi gratis per PS4 continueranno ad essere proposti ogni mese? In questo senso, PS Plus Collection deve essere visto come un bonus che permetterà agli abbonati di iniziare a giocare subito con i migliori giochi PlayStation 4. Restano ancora tanti nodi da sciogliere, sicuramente ne sapremo di più durante l'autunno.

PS Plus Collection vs Xbox Game Pass: le differenze

Come detto i due servizi non sono paragonabili e Jim Ryan ha dichiarato in una recente intervista concessa a GamesIndustry che il modello Xbox Game Pass non è sostenibile per PlayStation. PS Plus Collection non includerà le esclusive Sony al day one e il catalogo, come accennato, non sembra destinato a future espansioni. Playstation Plus Collection non è dunque un servizio in abbonamento extra e non ha le caratteristiche proprie del Game Pass, a (ri)conferma delle strategie diverse adottate dalle due hardware house.