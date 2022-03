Che fine farà PlayStation Plus Collection per PS5? La risposta di Sony

Con l'arrivo del nuovo abbonamento PlayStation Plus, che fine farà PlayStation Plus Collection per PS5? In realtà non c'è nulla da temere e Sony ha confermato che la raccolta resterà disponibile per tutti gli abbonati.

PlayStation Plus Collection ha fatto il suo debutto nel 2020 insieme a PlayStation 5 e permette agli iscritti PS Plus di scaricare gratis una selezione di giochi PS4, tra cui inFamous Second Son, Detroit Become Human, Resident Evil Village e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Giochi PlayStation Plus Collection

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Human

God of War

inFamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Tutti questi giochi resteranno disponibili per gli abbonati Plus (anche livello Essentials) già in possesso di PS5 e per tutti coloro che acquisteranno la console in futuro. Non sappiamo se la raccolta verrà espansa con nuovi titoli, ad oggi dopo il lancio non sono stati aggiunti nuovi giochi e non sembrano esserci segnali in tal senso, con Sony che si è limitata a confermare che PlayStation Plus Collection continuerà ad esistere.