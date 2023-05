PlayStation Plus Collection riaccoglie Persona 5 prima dell'addio... ma non in Italia

Quando mancano pochissimi giorni alla sua sparizione definitiva, la PlayStation Plus Collection (una collezione di videogiochi "gratis" pensata per dare il benvenuto agli abbonati che hanno acquistato PS5) ha riaccolto, in alcune regioni del mondo, uno dei giochi che aveva perduto l'anno scorso: stiamo parlando di Persona 5 (la versione originale, non la Royal).

È passato un anno esatto (o quasi) da quell'11 maggio 2022, giorno in cui Persona 5 è stato rimosso dalla PlayStation Plus Collection facendo scendere la conta totale dei giochi della collezione a diciannove. Oggi, tra lo stupore generale, il pluriosannato e pluripremiato gioco di ruolo di Atlus si è riaffacciato nella raccolta, ma solo in alcune regioni del mondo.

Stando alle testimonianze che ci giungono dalla rete, Persona 5 è tornato nella PlayStation Plus Collection in Brasile e negli Stati Uniti d'America, giusto in tempo per essere riscattato dai ritardatari prima del pensionamento della raccolta, che verrà rimossa in toto nella giornata di martedì 9 maggio. Purtroppo la stessa cosa non è ancora accaduta in Italia e più in generale in Europa, anche se non è escluso che possa succedere nelle prossime ore. In mancanza di informazioni ufficiali non possiamo offrirvi certezze, ma continueremo a monitorare la situazione.

Ci teniamo a ribadire ancora una volta che la PlayStation Plus Collection verrà dismessa definitivamente il 9 maggio 2023, dunque, se non lo avete ancora fatto, provvedete finché siete in tempo al riscatto dei 19 giochi attualmente presenti nella raccolta, tra i quali citiamo Uncharted 4: Fine di un Ladro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Final Fantasy XV, God of War e Bloodborne. Una volta che li avrete aggiunti alla vostra libreria, potrete giocarli per sempre finché avrete una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva.